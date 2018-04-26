На Керченском мосту завершили укладку асфальта

На Керченском мосту из аннексированного Крыма в соседнюю Россиию завершена укладка асфальтобетона на протяжении всех 19 километров автодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает информационный центр проекта в четверг, 26 апреля.

"Асфальтобетонной смесью покрыты в два слоя все мостовые пролеты сооружения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работы начались в июле 2017 года на пилотном участке на мостовых пролетах над островом Тузла. Строителям предстояло уложить нижний слой асфальтобетона толщиной 6 см на площади более 380 тысяч кв. м, а затем покрыть его верхним слоем асфальта толщиной 5 см.

Сейчас специалисты продолжают обустройство дороги, открытие движения легковых автомобилей и автобусов назначено на май. На мосту появятся дорожные знаки: всего их будет 61.

Ранее сообщалось, что запуск части Керченского моста под угрозой из-за срыва контракта по обеспечению транспортной безопасности.

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Источник: korrespondent.net