В РФ под посольством Украины требуют освободить "доверенное лицо Путина"

В центре Москвы несколько десятков человек, называющих себя активистами движения Волонтеры Победы, проводят акцию у посольства Украины. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает телеканал Россия 24.
Активисты выступают против задержания украинскими властями координатора регионального отделения движения в Крыму Елены Одновол.
Российский телеканал со ссылкой на адвокатов Одновол также сообщил, что "девушка сейчас беременна".
Вчера городской суд Херсона избрал Одновол меру пресечения – арестовал на два месяца.
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Источник: korrespondent.net
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