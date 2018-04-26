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26. 04. 2018

В РФ под посольством Украины требуют освободить "доверенное лицо Путина"

В центре Москвы несколько десятков человек, называющих себя активистами движения Волонтеры Победы, проводят акцию у посольства Украины. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает телеканал Россия 24.

Активисты выступают против задержания украинскими властями координатора регионального отделения движения в Крыму Елены Одновол.

Российский телеканал со ссылкой на адвокатов Одновол также сообщил, что "девушка сейчас беременна".

Напомним, Елену Одновол задержали, когда она проходила пограничный контроль с украинским биометрическим загранпаспортом. Позже  правоохранители объявили ей подозрение в совершении преступления по статье о государственной измене. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
 
По информации прокуратуры Автономной Республики Крым, Одновол была непосредственным организатором на территории аннексированного полуострова сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Вчера городской суд Херсона избрал Одновол меру пресечения – арестовал на два месяца.

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Источник: korrespondent.net

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