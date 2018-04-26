В МИД отреагировали на обыски в Крыму

Министерство иностранных дел Украины обещает обратиться в международные суды по поводу новых обысков в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление на своей странице в соцсети Twitter опубликовала пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

В ведомстве решительно осуждают обыски в Крыму.

"Дискриминация крымских татар. Доказательства преступлений подадим в международные суды", - написала она.

Рішуче засуджуємо нові незаконні обшуки в окупованому Криму. Дискримінація кримських татар. Докази злочинів подамо до міжнародних судів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 26 апреля 2018 г.

Напомним, утром 26 апреля в Белогорске начались массовые обыски в жилых домах крымских татар. Представители ФСБ вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов.

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Источник: korrespondent.net