В Киеве объявили победителей первого конкурса биомедицинских стартапов MBioS Challenge

Конкурс был организован «Домом инноваций» и компанией «Borsch Ventures», при поддержке Министерства здравоохранения Украины.

Церемонию открыли основатель «Дома инноваций», бизнесмен и меценат Игорь Янковский и партнер компании «Borsch Ventures», координатор Совета по развитию инноваций при Кабинете Министров Украины Алла Олейник.

Команды инноваторов представили свои проекты в трех номинациях: «Проекты на уровне идеи», «Проекты на уровне прототипа» и «Проекты с рабочей моделью и денежными потоками». Всего на рассмотрение жюри было прислано 97 проектов из всех регионов Украины, но только 12 лучших стартапов попали в финал.

«Сегодня мы дали хороший старт конкурсам медицинских стартапов. Аналоги проектов, которые презентовали финалисты, в мире уже существуют, но нам важно развивать эти направления именно в Украине: с более доступными технологиями и приемлемой ценовой политикой. Все идеи и разработки достойны внимания, развития и инвестиций украинского бизнеса, но лично меня больше всего заинтересовал проект команды LATRAX, который позволяет облегчить жизнь пациентов с неврологическими расстройствами», - заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Жюри и организаторы с победителями конкурса биомедицинских стартапов

В церемонии награждения победителей приняла участие и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, Украина движется в направлении реформ и изменений в системе здравоохранения.

После непродолжительного совещания, жюри объявило победителей в трех номинациях. В номинации «Проекты на уровне идеи» победителями стали:

- команда Esper Bionics (представитель Дмитрий Газда) – киевский стартап бионического протеза кисти руки;

- команда из Черкасс: проект MUSIC-Med (представитель Юлия Бондаренко), мобильный ультразвуковой хирургический инструмент для гражданской и военной хирургии, разработанный группой инженеров и медиков.

В номинации «Проекты на уровне прототипа» победителями стали:

- сервис Helsi.me (представитель Артем Михайлюк) в котором пациенты могут через интернет найти доктора, записаться на прием, а врач, в свою очередь, получает инструмент ведения истории болезни, при этом данные хранятся с соблюдением международных требований и украинских стандартов безопасности;

- киевская команда Adsorptive carbon dressing (представитель Лариса Сахно) с проектом адсорбированной углеродной повязки для сорбционной терапии ран и ожогов.

- команда LATRAX (представитель Ирина Гой) разработала проект устройств, который, при помощи электростимуляции органов нервной системы, а именно, блуждающего нерва, помогает при таких неврологических расстройствах, как резистентная эпилепсия, депрессия и т.д.

В номинации «Проекты с рабочей моделью и денежными потоками» победителем стал:

- одесский стартап QROK MEDICAL (представитель Георгий Ткаченко), который представил свою систему навигации и позиционирования для больниц.

«Дом инноваций» и его основатель Игорь Янковский подготовили специальный приз и наградили команду LATRAX поездкой в Вильнюс (Латвия) на международную конференцию Life Sciences Baltics 2018, крупнейший форум по биотехнологиям и медицине, где они получат возможность заинтересовать своим проектом иностранных инвесторов.

Источник: korrespondent.net