Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 26 апреля.

По информации ведомства, оперативники в марте и апреле прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Они по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

"Злоумышленники накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных областях Украины для осуществления провокаций. По заданию кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных акций", – говорится в сообщении.

В спецслужбеподчеркнули, что им удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядки и дискредитацию Украины на международной арене.

Cмотрите фотогалерею: СБУ заявила о срыве провокаций России на майские

Ранее глава СБУ Василий Грицак рассказал об успешных операциях украинской контрразведки против спецслужб России. По его словам, сорваны почти 100 попыток провоцирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине в интересах России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net