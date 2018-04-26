В НАТО готовят заседание совета с Россией

В Северо-Атлантическом альянсе сейчас проходит подготовка заседания Совета Россия-НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает в четверг, 26 апреля, РБК.

"Мы готовим заседание Совета Россия-НАТО и мы остаемся нацелены на диалог с Россией, и тот факт, то напряженность сегодня высока - это не аргумент против диалога, а аргумент в пользу продолжения диалога", - заявил журналистам на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса.

По мнению Столтенберга, даже когда нет значительных улучшений в отношениях, "очень важно поддерживать те отношения, которые есть у нас сейчас с РФ".

Диалог необходим для того, чтобы справляться с ситуациями, которые связаны с все большим военным присутствием России у границ с НАТО и с увеличением числа учений, а также для того, чтобы предотвращать различные инциденты, пояснил генсек.

Выступая перед журналистами накануне начала саммита министров иностранных дел стран-членов альянса, Столтенберг повторил, что существует высокая вероятность, что Россия стояла за использованием нервно-паралитического вещества в британском Солсбери.

Напомним, из-за инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта в британском Солсбери, НАТО объявила о сокращении на 10 человек миссии России при НАТО.

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Источник: korrespondent.net