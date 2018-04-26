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26. 04. 2018

Антикоррупционные органы в Украине оправдали доверие партнеров - Берлин

Антикоррупционные органы в Украине оправдали доверие международных партнеров, однако они ожидают создание Антикоррупционного суда. Об этом заявила посол Германии в Украине Эрнст Райхель в совместном интервью с послом Франции в Украине Изабель Дюмон агентству Интерфакс-Украина

"Я думаю, в целом, да. Вы должны учитывать, что они должны были быть учреждены с нуля. И они проделали важную работу", - сказал Райхель, отвечая на вопрос, оправдали ли доверие международных партнеров антикоррупционные органы в Украине.

Немецкий дипломат подчеркнул, что международное сообщество настаивает на том, чтобы закон об Антикоррупционном суде был принят в редакции, соответствующей рекомендациям Венецианской комиссии.

В свою очередь Дюмон подчеркнула, что все усилия, которые были вложены в расследования, должны найти свое завершение в судах. "У вас могут быть все агентства, но если система правосудия не будет делать свою работу, то все будет впустую", - отметила она.

Дипломат добавила, что важно видеть прогресс в борьбе с коррупцией не только для украинцев, а и для международных доноров, поддерживающих Украину на этом пути.

Ранее сообщалось, что в ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в продолжении работы, особенно в сфере борьбы с коррупцией. 

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Источник: korrespondent.net

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