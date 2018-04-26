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26. 04. 2018

Парламент Армении обсудит избрание нового премьера 1 мая

Парламент Армении обсудит вопрос избрания нового премьер-министра во вторник, 1 мая 2018 года. Об этом говорится в заявлении спикера Ари Баблояна, опубликованном на сайте Национальной ассамблеи страны.

В свою очередь лидер оппозиции и кандидат в премьер-министры Никол Пашинян пообещал, что в случае его избрания премьером новая власть "усилит механизмы противовесов и взаимодополнений".

По его словам, система власти будет реформирована, и полномочия главы правительства, которые сейчас близки к абсолютным, станут значительно меньше.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МИД Армении поехали в Россию обсуждать свой кризис.

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Источник: korrespondent.net

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