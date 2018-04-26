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26. 04. 2018

Трамп мечтает стать пятым президентом на горе Рашмор - СМИ

Дональд Трамп мечтает стать пятым президентом США, чей портрет будет высечен на горе Рашмор. Об этом сообщает издание Argus Leader.

Отмечено, что о необычной мечте Трампа рассказала член Конгресса США от Республиканской партии Кристи Ноем, представляющая в парламенте Южной Дакоту, где расположена знаменитая гора. По словам Ноем, объявившая недавно о своем намерении бороться за пост губернатора Южной Дакоты, о мечте президента она узнала от него самого.

Отмечается, что Ноем, впервые встретившись с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, пригласила его посетить Южную Дакоту, в том числе съездить на гору Рашмор.

"И вдруг он сказал: "А ты знаешь, что это моя мечта, чтобы мой портрет появился на горе Рашмор?" Я рассмеялась. Но он не смеялся, он был абсолютно серьезен", - сказала Ноем.

Пресс-служба Белого дома не ответила на запрос издания о том, соответствует ли действительности рассказ Ноем.

Как известно, в настоящее время на горе, которая считается одной из главных достопримечательностей Америки, есть изображения Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна более 18 метров высотой. Скульптурные портреты президентов на горе Рашмор были созданы за счет средств, выделенных администрацией 30-го президента Кальвина Кулиджа, и пожертвований в 1927-1941 годах.

По данным представителя национального мемориала Гора Рашмор, преобразования "рашморской четверки" в "пятерку" невозможно, так как для пятого портрета на склоне горы просто нет места.

Ранее сообщалось, что восковая фигура жены американского президента Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо.

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Источник: korrespondent.net

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