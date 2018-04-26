Посещавшего Крым и ДНР немецкого депутата будут судить за фальсификации

Депутат городского собрания немецкого города Квакенбрюк от партии Die Linke Анреас Маурер, который активно использовался российскими СМИ в пропагандистких новостях, попал в Германии под раслледование прокуратуры. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщают Крым.Реалии.

"Андреас Маурер – депутат городского собрания немецкого города Квакенбрюк от партии Die Linke и большой друг России: он несколько раз был в Крыму, настаивал на признании группировок «ДНР» и «ЛНР» и неоднократно выступал на российском телевидении. Сейчас в Германии его обвиняют в фальсификации выборов в августе и сентябре 2016 года", - говорится в сообщении.

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Источник: korrespondent.net