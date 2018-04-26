В Одесской области подорвали гранатой автомобиль

В Черноморске Одесской области неизвестный подорвал гранатой автомобиль возле одного из домов на проспекте Мира. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что сообщение о происшествии поступило в отделение полиции почти в четыре часа утра. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет.

"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы полиции установлено, что неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье хулиганство. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются, расследование продолжается, доложили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области взорвалась граната, ранен мужчина.

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Источник: korrespondent.net