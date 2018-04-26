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26. 04. 2018

В НАТО завтра могут обсудить членство Украины

Главы МИД стран-членов НАТО в пятницу, 27 апреля, могут обсудить стремление Украины вступить в альянс. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

"Украина тоже высказывалась о стремлении к членству в альянсе. Я ожидаю, что министры выразят желание обсудить этот вопрос", - сообщил он журналистам.

Кроме того, Столтенберг подтвердил, что НАТО продолжит оказывать практическую поддержку Украине, так как она важный партнер альянса.

"Для НАТО важно продолжать оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку", - сказал он.

Как сообщалось, комитет НАТО готов поддерживать Киев оружием. Напомним, в НАТО готовят заседание совета с Россией.

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Источник: korrespondent.net

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