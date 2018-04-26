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26. 04. 2018

Потери российских компаний от блокировки Telegram могут составить $2 млрд

Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов. Потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы могут составить $1 млрд. Об этом заявили в российской компании Flexbby, которая занимается разработкой софта, сообщает в четверг, 26 апреля, Комерсант.

Отмечается, что попытки российских властей заблокировать Telegram приводят к затруднениям в работе многих интернет-сервисов.

Пострадало около 400 российских организаций, оценивает Flexbby: у них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов и т. д.

Приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может привести к потере двумя корпорациями $940 млн по итогам 2018 года, прогнозирует Flexbby.

В то же время в Роскомнадзоре заявили, что оценка ущерба компаний из-за блокировок IP-адресов находится вне компетенций ведомства.

"С теми, кто попал под блокировку, ведется работа по разъяснению ситуации, поиск взаимоприемлемых решений", - говорят в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, на его горячую линию уже поступило 46 тыс. обращений с жалобами из-за блокировки.

Ранее ученые РФ пожаловались Медведеву на Роскомнадзор. Ученые возмущаются перебоями в работе научных и образовательных интернет-ресурсов, которые возникли из-за попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

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Источник: korrespondent.net

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