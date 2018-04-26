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26. 04. 2018

Россия усилила эскадру в Средиземном море

Сторожевой корабль Балтийского флота РФ Ярослав Мудрый и танкер Лена вошли в состав российской эскадры в Средиземном море. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 26 апреля, со ссылкой на пресс-службу флота.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля Ярослав Мудрый и танкера "Лена", выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время корабли перейдут к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов.

"В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря", – заявили на Балтфлоте РФ.

Ранее сообщалось, что сторожевые корабли ВМФ России Пытливый и Сметливый вошли в акваторию Средиземного моря.

Напомним, 25-26 апреля корабли ВМФ России проводят учения вблизи побережья Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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