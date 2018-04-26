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26. 04. 2018

В Армении четыре министра ушли в отставку

В Армении уже четверо членов правительства подали в отставку из-за массовых протестов в стране. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает Panarmenian.net.

В частности, подал в отставку глава Министерства образования и науки Левон Мкртчян, а также и. о. министров охраны природы и территориального управления и развития Арцвик Минасян и Давид Локян.

Днем ранее в отставку ушел исполняющий обязанности министра спорта Грачья Ростомян, который решил присоединиться к митингам оппозиции.

Кроме того, об увольнении со своих постов заявили также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и председатель Арагацотнской области Ашот Симонян.

Как сообщалось, парламент Армении обсудит избрание нового премьера 1 мая.

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Источник: korrespondent.net

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