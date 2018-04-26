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26. 04. 2018

Китай принял на вооружение новые баллистические ракеты

Ракетный комплекс DF-26 (Дунфэн-26) официально принят на вооружение ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. Об этом сказал официальный представитель минобороны У Цянь, сообщает Синьхуа в четверг, 26 апреля.

"DF-26 – баллистическая ракета средней и большой дальности нового поколения, разработанная Китаем собственными силами с применением ряда новейших технологий. Она способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки", – говорится в сообщении.

Новая ракета способна поражать цели на расстоянии до 4 тысяч километров. Она предназначена для уничтожения наземных объектов, кораблей и других целей.

Ранее сообщалось, что китайские войска провели боевое испытание нового типа ракет. Военные заявили, что достигли ожидаемых результатов.

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Источник: korrespondent.net

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