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26. 04. 2018

В Чехии ликвидировали "консульство ДНР"

В Чехии Верховный суд города Оломоуц окончательно ликвидировал самопровозглашенное "почетное консульство" так называемой Донецкой народной республики. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает Ceske Noviny.

Так, суд отклонил апелляцию председателя зарегистрированного в городе Острава объединения пророссийской активистки Нелли Лесковой. Согласно решению суда, деятельность организации является незаконной.

Лескова же заявила, что собирается продолжать свою деятельность и не исключила создание другой подобной организации. Также она сказала, что рассматривает вариант обращения в Верховный суд Чехии.

Напомним, презентация "представительства" ДНР в чешском Остраве прошла в 2016 году.

Спустя некоторое время чешский суд принял решение о начале процедуры ликвидации "представительского центра" ДНР на территории страны.

Ранее в МИД Чехии заявили, что самопровозглашенная Донецкая народная республика не может иметь аккредитованных дипломатов в Чехии, поскольку Чехия не признает существование ДНР, и это образование не является международным субъектом.

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Источник: korrespondent.net

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