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26. 04. 2018

Суд ЕС отказался отменять санкции против Азарова

Санкции ЕС против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова остаются в силе. Такое решение в четверг, 26 апреля, принял суд ЕС. Решение опубликовано на сайте суда.

Своим решением суд отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и возложил на экс-премьера юридические расходы Совета ЕС.

Экс-премьер времен Януковича оспаривал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году.

Защита Азарова утверждала, что при введении санкций были нарушены фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование, а также что экс-премьер попал в список на основании ложного суждения.

Ранее Азаров в Украине проиграл все суды против СБУ.

Напомним, в марте 2015 года ЕС опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении госсредств в Украине. В него вошли отстраненный от власти президент Виктор Янукович, экс-глава администрации главы государства Андрей Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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