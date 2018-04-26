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26. 04. 2018

Наводнение в Израиле: восемь детей в критическом состоянии

В результате наводнения в Израиле пострадали восемь детей. Сейчас они находятся в критическом состоянии, сообщает в четверг, 26 апреля, The Times of Israel.

Отмечено, что еще девять детей пропали без вести.

"Пятнадцать нашли спасатели и оказали им помощь. Некоторым удалось самостоятельно выбраться из бурного потока. В двух из них незначительные травмы", - говорится в сообщении.

По обновленной информации, одна из больниц в городе Беэр-Шева сообщила, что сейчас к ней с помощью вертолета отправили нескольких детей. Таким образом, число пропавших без вести может уменьшиться.

Как сообщается, мощные дожди начались в израильском городе Эйлат во второй половине дня, что привело к наводнению. Аэропорт города закрыли.

Jerusalem’s Jaffa Road in “Noah’s Flood: The Winningest.” pic.twitter.com/wIsVJcMfAS

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 25 квітня 2018 р.

Ранее сообщалось, что в Сумской области паводок затопил половину Ахтырки.

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Источник: korrespondent.net

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