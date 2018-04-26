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26. 04. 2018

Националисты из С14 облили Витренко краской

Председателя Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталью Витренко и ее соратников неизвестные облили белой жидкостью. Соответствующее видео появилось в четверг, 26 апреля, на странице C14 news – резерв в Facebok.

На видео видно, как к Витренко, которая шла вместе с соратниками, подбегают пару молодых людей в балаклавах и обливают белой жидкостью.

"Не будет коммунякам спокойствия на украинской земле", – крикнул один из них после нападения.

"Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14. Не будет покоя Витренко и Ко на украинской земле", – говорится в сообщении националистов.

Ранее в Киеве радикалы из С14 напали на российский центр. А 8 января активисты С14 пикетировали Киево-Печерскую лавру. 

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Источник: korrespondent.net

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