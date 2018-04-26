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26. 04. 2018

Порошенко победит на следующих выборах – опрос

Действующий президент Украины Петр Порошенко победит на следующих выборах. Об этом свидетельствуют данные исследования социологического центра SOCIS, опубликованные в четверг, 26 апреля.

 
 

При этом текущую ситуацию в стране абсолютное большинство украинцев (67,8%) оценивают как напряженную, а 23,3% - как взрывоопасную.

 
 

Также абсолютное большинство уверены, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

 
 

Важнейшими проблемами, которые требуют немедленного решения, участники опроса назвали конфликт на востоке страны, низкие зарплаты и пенсии, рост цен и инфляцию, безработицу, высокие цены на медицину и коррупцию центральной власти.

 
 

Исследование проводилось 19-25 апреля 2018 года методом интервью. В опросе приняли участие 3 тысячи человек.

Напомним, ранее сегодня были представлены результаты другого социологичесвого опроса. По его результатам действующий президент стал лидером антирейтинга.

Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ

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Источник: korrespondent.net

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