В Беларуси "тунеядцев" обязали полностью оплачивать комуслуги

Правительство Беларуси определило перечень коммунальных услуг, за которые так называемые тунеядцы будут платить полную стоимость. Соответствующее постановление совета министров опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, трудоспособные граждане, не занятые в экономике, должны будут вносить полную оплату за горячее водоснабжение, теплоснабжение, а также газоснабжение (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов).

"Полную оплату за горячую воду с "тунеядцев" предполагается взымать с 1 января 2019 года, а за газ и теплоснабжение - с 1 октября 2019 года", - говорится в документе.

Напомним, декрет о Сборах с тунеядцев был введен 2 апреля 2015 года. Он предусматривал налог в размере 20 базовых величин (около $300 по курсу на тот момент) для тех, кто более полугода не платил налоги.

В январе 2018 года эти платежи для неработающих слоев населения были отменены. Однако согласно новой редакции, они лишились субсидий на предоставляемые государством услуги, в том числе услуги по охране здоровья и ЖКХ.

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Источник: korrespondent.net