Украина хочет создать "карманную церковь" - МИД РФ

Стремление Украины создать автокефальную церковь идет вразрез с интересами украинского народа и способно усилить раскол в обществе. Об этом заявила в четверг, 26 апреля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского министерства в Twitter.

Так она прокомментировала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

"Речь идет о намерении нынешней украинской власти учредить полностью подконтрольную себе, карманную церковь, костяк которой составили бы совершенно никем не признанные раскольнические структуры. Попытки реализации подобного сценария, который вызывает крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, просто идут вразрез с интересами непосредственно украинского народа, а также они способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку и спровоцировать дальнейшее углубление раскола в обществе", - считает Захарова.

Представитель МИД России также отметила, что в подобных действиях со стороны проявляется стремление "принести в жертву русофобскую политику уже и религиозный мир в собственной стране, пойти на прямое нарушение ее Конституции и, пожалуй, еще и переписать православные каноны".

Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой, 26 апреля 2018 годаhttps://t.co/bufGDVdYh5 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 26 квітня 2018 р.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 19 апреля, большинством голосов приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

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Источник: korrespondent.net