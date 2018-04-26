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26. 04. 2018

В России "достроили" детскую площадку при помощи фотошопа

На сайте администрации Тисульского района Кемеровской области были размещены фотографии полностью завершенной детской площадки в поселке Белогорск. Однако, как оказалось, на фото чиновники дорисовали на фото резиновое покрытие, которого в реальности на площадке нет.

О подлоге чиновников, которые воспользовались графическим редактором для "облагораживания" площадки, сообщили пользователи развлекательного ресурса Pikabu.

Тем временем, местные жители показали фотографии, на которых эта площадка и сегодня завалена грязью и строительным мусором.

Автор публикации на ресурсе, в частности, процитировал слова местной жительницы: "Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее". 

Отмечается, что на работы по благоустройству поселка было потрачено 2,1 млн руб.

Cмотрите фотогалерею: В России "достроили" детскую площадку при помощи фотошопа

Как сообщалось, в России также с помощью фотошопа отремонтировали дорогу. Ранее британские журналисты обвинили РФ в фотошопе снимков Боинга.

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Источник: korrespondent.net

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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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