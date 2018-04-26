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26. 04. 2018

Украинцы поддерживают автокефалию УПЦ - опрос

Идею предоставления Вселенским патриархом автокефалии украинской православной церкви поддерживает почти треть украинцев, каждый пятый – не поддерживает. Такие данные исследования Центра социальных и маркетинговых исследований Социс опубликовал в четверг, 26 апреля Интерфакс-Украина.

Так на вопрос "Как вы относитесь к предоставлению со стороны Вселенского патриарха статуса автокефалии украинской православной церкви?" 31,7% ответили, что поддерживают такое решение, 20,6% - что не поддерживают, 7,4% считают, что это необходимо делать вместе с УПЦ (Московского патриархата).

Вместе с тем, 21,5% респондентов ответили, что их это не интересует, и еще 18,8% не смогли ответить.

Социологическое исследование проводилось с 19 по 25 апреля 2018 года. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город/село). Всего было опрошено 3000 респондентов, средняя продолжительность одного интервью составила 22 минут.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами. Позже сообщалось, что Вселенский патриарх приступил к рассмотрению просьбы Украины об автокефалии.

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Источник: korrespondent.net

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