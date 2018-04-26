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26. 04. 2018

НАБУ разыскивает экс-главу зерновой корпорации

Бывшего председателя правления ПАО Государственная продовольственно-зерновая корпорация Петра Вовчука объявили в розыск. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщили в пресс-службе НАБУ.

Его подозревают в нанесении ущерба ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Вместе с ним по этому же делу разыскивают бизнесмена Алексея Федорычева.

По данным НАБУ, бизнесмен Федорычев уроженец Красногорска Российской Федерации, гражданин Венгрии, сейчас живет в Монте-Карло (Монако).

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло дело в отношении "схем" Пашинского. Напомним, САП и НАБУ проверяют информацию о причастности Труханова к банде.

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Источник: korrespondent.net

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