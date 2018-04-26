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26. 04. 2018

Сенат США утвердил Майка Помпео госсекретарем

Сенат Конгресса США утвердил 70-м государственным секретарем Майка Помпео. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает Reuters.

Отмечено, что голосование пока не закончилось, но его кандидатуру уже поддержали более 50 сенаторов из 100.

Отмечается, что Помпео, который до этого занимал пост директора ЦРУ, на пост госсекретаря предложил президент США Дональд Трамп.

Предыдущим председателем Госдепартамента США был Рекс Тиллерсон, которого отправили в отставку в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что комитет Сената поддержал кандидатуру Помпео на пост госсекретаря.

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Источник: korrespondent.net

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