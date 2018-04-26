Самоубийства ветеранов. Государство не помогает?

Второй день различные государственные ведомства никак не могут определиться, сколько же ветеранов АТО покончили жизнь самоубийством.

Цифра более 1000 человек – взбудоражила общество.

Корреспондент.net разбирался в проблеме суицидов среди ветеранов.

Большие цифры

Больше тысячи человек, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой, заявил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

"В Украине уже более тысячи человек, воевавших в АТО и покончивших суицидом... На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", - заявил он.

По словам Третьякова, по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329 500 человек. По его данным, в Украине сегодня более 1,6 миллионов ветеранов, что составляет 4% от всего населения страны.

При этом, уполномоченный президента по делам ветеранов Вадим Свириденко заявил, что на сегодняшний день нет точной статистики, сколько ветеранов боевых действий на востоке Украины совершили самоубийство.

"Мы не можем этого количества выяснить, так как многие суициды, совершенные на сегодняшний день, являются официальными данными и касаются действующих военных. Но есть ребята, которые демобилизовались и на сегодняшний день находятся по домам, и в случае (их самоубийства) кто фиксирует эти случаи - мы не знаем", - сказал Свириденко.

Он добавил, что уменьшить количество депрессивных состояний и суицидов среди ветеранов боевых действий должна была бы специальная реабилитационная служба или центр психологической реабилитации.

Работа не ведется?

Военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что по данным официальной статистики, с начала боевых действий на Донбассе совершили самоубийство не менее 554 военных.

"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысяч человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство", - сообщил Матиос.

Военный прокурор сообщил, что в текущем году государственным бюджетом Украины на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО и их обеспечения санаторно-курортным лечением предусмотрено 109 миллионов гривен, но они не выполняются из-за отсутствия нормативных документов.

"Военные прокуроры установили, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине в 2018 году не осуществляются вообще, поскольку Министерство социальной политики Украины до настоящего времени то ли не смогло или не захотело принять ряд нормативных документов, без которых заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников АТО просто невозможно!", - сообщил Матиос.

Кроме того, по его словам, меры по психологической реабилитации не проводятся еще и из-за нехватки специалистов. Их, по данным прокурора, не многим более 300, чего не хватает для обеспечения помощью всех военных.

"Вот и получается, что деньги на государственных счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях", - заявил Матиос.

Руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Наталья Зарецкая также заявила, что сейчас в Украине не проводится психологическая реабилитация участников АТО.

"В этом году программа еще не заработала на самом деле. Психологическая реабилитация предоставлялась только в течение января и февраля, когда был продлен механизм предыдущего года. На сегодня психологическая реабилитация участников АТО в Украине вообще не проводится", - сказала Зарецкая.

Зарецкая отметила, что министерством социальной политики направлен на согласование порядок проведения психологической реабилитации, но он еще не утвержден. По состоянию на аналогичный период 2016 года порядок организации психологической реабилитации был уже полностью согласован.

Есть угроза

Ранее главный психиатр Минобороны, начальник клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя Олег Друзь заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества.

"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий после возвращения к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи в результате действия боевых стресс-факторов. Расстройства характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, асоциальным поведением, повышением уровня суицида, сокращением продолжительности жизни ", - отметил он.

Он также сообщил, что 80% участников АТО получали во время военных действий стресс, который в 25% трансформировался в посттравматический синдром.

Заведующая кафедрой Школы социальной работы Киево-Могилянской Академии Наталья Гусак считает, что ветераны и участники АТО в ходе реабилитации часто отказываются от психологической помощи, считая, что необходимо, прежде всего, найти работу.

Зачастую, по словам Гусак, ветераны даже не хотят разговаривать "с 20-летними девочками", которые предоставляют им психологическую помощь. При этом она добавила, что такое отношение к психологам и социальным работникам продиктовано стереотипами украинского общества, однако это является потребностью самого ветерана, и это нужно учитывать в процессе работы по их реабилитации и адаптации к мирной жизни.

Психолог центра травматерапии "Возвращение", Олег Новак рассказывает, что особенность украинцев в том, что они не привыкли обращаться за психологической помощью, а просто замыкаются в себе. В центр бойцы приходят уже тогда, когда полностью потеряли надежду на то, что все "само пройдет".

"Люди чаще всего сталкиваются с непониманием того, что происходит внутри них, и они замыкаются в себе, и ищут где-то успокоения или контакта с теми бывшими товарищами, с которыми они служили. Хорошо, если есть хорошая семья, дети, хорошие отношения дома. Потому что часть людей попадает на войну, потом возвращается, а отношения не самые лучшие, тогда с большей вероятностью они еще больше испортятся", – отметил Новак.

Отклонения у всех проявляются по-разному: кто-то может пристраститься к алкоголю, другие пытаются максимально изолироваться от общества, третьи становятся импульсивными и вспыльчивыми.

Источник: korrespondent.net