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26. 04. 2018

В Одесской области голоса избирателей покупали за 600 грн

В Одесской области правоохранители выявили факты подкупа избирателей во время выборов в городской совет Килии. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает прокуратура области.

По данным следствия, подкуп проводился в пользу кандидатов от одной из политических партий.

"Схема предусматривала обман избирателей и заключения безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосования за определенных лиц. Стоимость голоса избирателя махинаторы оценили в 600 грн, которые выдавали частями в три этапа", – говорится в сообщении.

Кроме того, 26 апреля, правоохранители в помещении одного из магазинов в Килии обнаружили более 10 тыс грн, завернутых в однотипные пакеты с агитационных листовок партии, а также копии договоров.

"Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении причастным лицам, которые занимались нарушением избирательного законодательства", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области голоса избирателей покупали за 600 грн

Напомним, в 2014 году в Украине ужесточили ответственность за подкуп избирателей.

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Источник: korrespondent.net

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