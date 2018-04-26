Трамп посетит Британию, но встречаться с королевой не будет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит с рабочим визитом Великобританию, где встретится с премьер-министром Терезой Мэй. Информацию о визите подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает в четверг, 26 апреля, Sky News.

Отмечается, что визит запланирован на 13 июля.

В офисе британского премьера также подтвердили договоренность о визите Трампа.

"Президент Соединенных Штатов посетит Великобританию 13 июля. Во время визита он проведет двусторонние переговоры с премьер-министром. Дальнейшие подробности будут изложены в положенное время", - сказал представитель правительственного офиса.

В то же время телеканал отмечает, что поездка рассматривается лишь как "рабочий визит", а не официальный государственный визит, который мог бы предусматривать встречу Трампа с королевой Елизаветой II или другими членами королевской семьи

Как известно, британский премьер-министр Тереза ​​Мэй стала первым иностранным лидером, которая в начале 2017 встретилась с новоизбранным президентом США в Вашингтоне.

Как сообщалось, Елизавета II приглашала Трампа в Великобританию еще в январе 2017 года. Позже британцы запустили петицию против приема главы Белого дома королевой.

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Источник: korrespondent.net