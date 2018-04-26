"Народный трибунал" провел новые слушания

Созданный в ЛДНР "украинский народный трибунал" провел очередные слушания, сообщает ТАСС.

"УНТ рассмотрел статьи УК Украины по блоку "Геноцид". В ходе "судебного заседания" были опрошены семь свидетелей. В ходе сегодняшнего судебного заседания приняли участие "омбудсмен" ДНР, врачи, ученые, политики и журналисты. Все блоки обвинения УНТ рассмотрен", - рассказала "председательствующий судья" организации Елена Шишкина.

Она добавила, что следующее заседание планируется провести 21 мая. "Судьи" исследуют все полученные материалы, запланированы судебные прения.

Ранее трибунал проводил слушания по темам: "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создание незаконных вооруженных формирований", "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

"Обвинения" выдвинуты против восьми человек, в числе которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Ранее в "народном трибунале заявили, что их "приговоры" будет приводить в исполнение украинский суд.

Напомним, 22 февраля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в "республике" собираются создать "народный трибунал".

16 марта в Луганске провели пресс-конференцию, на которой заявили о создании "народного трибунала граждан Украины".

20 марта в Донецке анонсировали заседание "народного трибунала граждан Украины". "Подсудимыми" назвали президента Украины Петра Порошенко и других представителей украинской власти. Вызов "подсудимых" намеревались осуществить по электронной почте.

Позднее бывший народный депутат Украины Владимир Олейник выразил мнение, что "народный трибунал" в ЛДНР – это форма протеста, разрешенная Конституцией Украины, заявил Олейник. А заседания "трибунала" – это накопление доказательной базы для "будущего судебного процесса".

Источник: korrespondent.net