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26. 04. 2018

Россиянам разрешили помитинговать против Роскомнадзора

В Москве 30 апреля пройдет митинг против ограничений Роскомнадзора в интернете и блокировки мессенджера Telegram, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова. Организатором мероприятия выступила Либертарианская партия.

В мэрии уточнили, что акция согласована с участием до пяти тысяч человек.

Напомним, потери российских компаний от блокировки Telegram могут составить $2 млрд.

Ранее ученые РФ пожаловались Медведеву на Роскомнадзор. Ученые возмущаются перебоями в работе научных и образовательных интернет-ресурсов, которые возникли из-за попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

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Источник: korrespondent.net

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