Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг, 26 апреля, опубликовала в Twitter фото с секретной встречи нынешнего госсекретаря США Майка Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, состоявшейся в начале апреля.

"Замечательно, что госсекретарь Помпео утвержден в должности. Его отличная работа поможет президенту в его усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова", – написала Сандерс.

Она отметила, что две фотографии были сделаны во время поездки Помпео в Пхеньян на первых выходных апреля.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah — Sarah Sanders (@PressSec) 26 апреля 2018 г. Глава ЦРУ встречался с Ким Чен Ыном − СМИ

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Помпео, тогда еще не утвержденный в должности госсекретаря, встречался с Ким Чен Ыном.

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Источник: korrespondent.net