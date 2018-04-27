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27. 04. 2018

Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в четверг, 26 апреля, опубликовала в Twitter фото с секретной встречи нынешнего госсекретаря США Майка Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, состоявшейся в начале апреля.
 
"Замечательно, что госсекретарь Помпео утвержден в должности. Его отличная работа поможет президенту в его усилиях по денуклеаризации Корейского полуострова", – написала Сандерс.
 
Она отметила, что две фотографии были сделаны во время поездки Помпео в Пхеньян на первых выходных апреля.
 

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah

— Sarah Sanders (@PressSec) 26 апреля 2018 г.
Глава ЦРУ встречался с Ким Чен Ыном − СМИ
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Помпео, тогда еще не утвержденный в должности госсекретаря, встречался с Ким Чен Ыном.

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Источник: korrespondent.net

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