Венесуэла и Панама договорились о возвращении послов, отозванных ранее на фоне ухудшения отношений послов двух стран. Об этом сообщил в четверг, 26 апреля, президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА Новости.

Венесуэльский лидер также заявил о возобновлении авиасообщения с Панамой с 27 апреля.



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Напомним, в конце марта правительство Панамы включило президента Венесуэлы в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег. В ответ Венесуэла приостановила взаимодействие с 46 юрлицами и 22 физлицами из Панамы.

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Источник: korrespondent.net