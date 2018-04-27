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27. 04. 2018

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились


Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом, передает РИА Новости.
 
Политики поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями. Затем КНДР и Южной Кореи сфотографировались и отправились в здание, где начался межкорейский саммит.
 
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей.

Cмотрите фотогалерею: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

 
В течение дня главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. По итогам переговоров ожидается подписание совместного документа.

Le sommet entre les deux Corées a commencé par un long monologue de Kim Jong-un. Il a rappelé que les attentes étaient très grandes avant cette rencontre et qu’il espérait ne pas les décevoir. Sa soeur, à sa gauche, prend des notes. #KoreaSummit pic.twitter.com/mETfK5jkUh

— Yann Rousseau (@yannsan) 27 апреля 2018 г.


Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына
 
Ранее Ким Чен Ын пересек границу с Южной Кореей, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.

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Источник: korrespondent.net

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