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27. 04. 2018

Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу


Северокорейский лидер Ким Чен Ын привез с собой в Южную Корею знаменитую пхеньянскую гречневую лапшу, чтобы угостить ею президента Мун Чжэ Ина во время межкорейского саммита, сообщает РИА Новости.
 
"Я привез из Пхеньяна пхеньянский "нэнмён". Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если вы попробуете", – сказал Ким Чен Ын южнокорейскому президенту.
 
В состав блюд банкета уже включена холодная гречневая лапша из знаменитого пхеньянского ресторана Оннюгван. Для ее приготовления из Пхеньяна в Пханмунджом привезли главного повара этого ресторана и машину для выдавливания лапши – ее именно выдавливают из теста в виде тонких нитей в котел с кипящей водой, а затем охлаждают льдом.

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Напомним, в пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. 

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Источник: korrespondent.net

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