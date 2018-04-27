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27. 04. 2018

Япония и США поприветствовали межкорейский саммит


Власти Японии надеются, что в ходе переговоров лидеров КНДР и Южной Кори удастся серьезно обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга, передает Интерфакс.

"Думаю, состоится серьезное обсуждение проблем между двумя лидерами в ходе встречи", – отметил чиновник.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс также приветствовала начавшуюся встречу.

"Мы желаем корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи президента Республики Корея Мун Чжэ Ына с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", – заявила она.

Она также поблагодарила Южную Корею за координацию усилий по подготовке американо-северокорейского саммита, который запланирован на предстоящие недели.

Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу

Напомним, в пятницу, 27 апреля, на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом стартовал межкорейский саммит. Началась его встреча главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. 

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Источник: korrespondent.net

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