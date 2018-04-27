Итоги 26.04: Рейтинг политиков, память героев ЧАЭС

Госдолг Украины в марте увеличился на 600 млн долларов

В марте объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%. По состоянию на 31 марта госдолг Украины составляет 77,37 миллиарда долларов.

Родные диджея Avicii назвали причину его смерти

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой. В семье музыканта рассказали, что он оставил предсмертную записку.

"Тим хотел найти баланс в своей жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего – музыкой. Он жил с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать", – заявили члены семьи.

Майкл Помпео стал новым госсекретарем США

В США состоялась церемония присяги Майкла Помпео, ранее утвержденного Сенатом в должности государственного секретаря.

Кандидатуру Помпео поддержало большинство сенаторов. За него проголосовали 57 сенаторов, против – 42.

В Украине почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В Украине почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года. По его словам, чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий.

Авария на Чернобыльской АЭС. Припять до и после

В Припяти ровно в час и 24 минуты – именно тогда, 32 года назад, произошел взрыв на атомной станции, люди зажгли 32 свечи. Позже более сотни свечей зажгли и в окнах зданий вокруг площади, в том числе в отеле, дворце культуры и в нескольких бывших жилых домах.

Порошенко стал лидером антирейтинга политиков на пост президента

Президент Украины Петр Порошенко возглавил антирейтинг возможных кандидатов на пост главы государства. Таковы данные опроса социологической группы Рейтинг.

По данным социологов, 45,3% опрошенных в ходе исследования граждан Украины не проголосовали бы за действующего президента ни при каких условиях.

За экс-премьера Украины Арсения Яценюка никогда не проголосовали бы 25,6%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 25,2%, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко – 24,2%, лидера Свободы Олега Тягнибока – 18,4%, сопредседателя фракции Оппозиционный блок Юрия Бойко – 17,1%, лидера партии За життя Вадима Рабиновича – 15,9%.

Возвращение России в ПАСЕ сорвалось

Во Франции состоялось заседание специального комитета ПАСЕ, который занимается вопросом возвращения России к работе в Страсбурге. Однако, никакого решения по существу так и не было принято.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, вопреки настойчивым попыткам некоторых депутатов, решения по возвращению России так и не были приняты.

Беглые министры Януковича пообещали вернуться в Украину

Беглые чиновники, работавшие в Кабинете министров во времена президентства Виктора Януковича Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк заявили, что вернутся в Украину и "возродят" ее. Об этом они сказали на пресс-конференции в Москве.

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Источник: korrespondent.net