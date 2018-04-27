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27. 04. 2018

Сутки в АТО: 52 обстрела, пятеро раненых

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли 52 раза - ранены три украинских военнослужащих, еще два получили боевое ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в пятницу, 27 апреля.

По данным штаба, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Новотроицкого, Лебединского, Верхнеторецкого, Песок, Красногоровки, шахты "Бутовка", Авдеевки, Марьинки, Водяного, Каменки, Невельского, Талаковки, Опытного, Ломакино, Широкино, Гнутово, Пищевика и Новомихайловки.

На луганском направлении сепаратисты применяли минометы и противотанковые ружья в районе Зайцево и Золотого, говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 25 апреля позиции ВСУ в зоне АТО обстреляли 76 раз. Тогда пострадали 11 бойцов – восемь были ранены, три получили боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net

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