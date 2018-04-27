Сейшелы и Мальдивы могут стать необитаемыми - ученые

Через несколько десятков лет большая часть низко лежащих атоллов мира может стать необитаемой из-за изменений климата и недостатка пресной воды. В их числе - Мальдивы, Сейшельские острова и часть Гавайев.

К такому выводу пришла группа американских и европейских ученых, этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Ученые пришли к выводу, что изменение уровня воды, которое влечет за собой наступление моря на сушу, неизбежно. Кроме того, островам грозит нехватка питьевой воды.

На данный момент ученые уже насчитали 29 атоллов, где явно видны признаки климатических изменений.

В первую очередь затопление коснется низко лежащих коралловых островов, считают ученые. Повышение уровня моря приведет к наводнениям, которые будут вымывать пресную воду из источников. Наводнения сделают воду на атоллах непригодной для потребления человеком.

Ранее власти Австралии заявили, что более 95 процентов кораллов Большого барьерного рифа находятся в опасности из за стремительного процесса обесцвечивания.

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Источник: korrespondent.net