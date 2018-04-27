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27. 04. 2018

Коалиция признала гибель 883 мирных жителей в Сирии и Ираке

Общее число жертв среди мирного населения в результате авиаударов в Сирии и Ираке достигло 883 человек. Об этом говорится в докладе возглавляемой США международной коалиции, распространенном в четверг, 26 апреля.

Все они стали случайными жертвами авиаударов с 2014 года – с момента начала операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Еще по 476 случаям в настоящее время открыто расследование.

Как указывается в отчете, с августа 2014 года по март 2018 возглавляемая США коалиция нанесла более 29 тысяч авиаударов в Сирии и Ираке. За это время поступило 2135 сообщений о возможных жертвах среди мирного населения, из которых 227 сообщений были признаны достоверными.

В докладе также отмечается, что при поддержке международной коалиции в Сирии и Ираке удалось освободить от ИГ более 7,7 миллионов человек и 98 процентов территорий, которые были под контролем террористов.

Ранее в ЕС призвали прекратить дробить Сирию на части.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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