Лента RSS
Подписаться на ленту
27 апреля 2018, пятница, 09:33
+14°C
Завтра +17°C
+14°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,44
27. 04. 2018

У Авакова отвергли обвинения США в антисемитизме

Министерство внутренних дел отвергает обвинения американских конгрессменов в финансировании Украиной антисемитизма. Об этом в МВД заявили в ответ на запрос Радио Свобода.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков считает недопустимым, чтобы в современной Украине любого из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуры. Все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов", - заявили в МВД.

Ведомство также отвергают обвинения в адрес военного подразделения Национальной гвардии Украины, который конгрессмены назвали "неонацистский батальон Азов". В МВД напомнили о задержании группировки, которая "совершала нападения на дипломатические учреждения, иностранные организации, памятники архитектуры и культовые сооружения на территории государства с "провокационной целью подрыва дружественных отношений" Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Польшей, Венгрией, Израилем".

В МВД завили, что "удивлены упоминанием министра внутренних дел Арсена Авакова" и обещают предоставить "все необходимые разъяснения".

"Надеемся, что Государственный департамент США отреагирует на обращение группы конгрессменов и соответствующим образом проинформирует их о позиции украинской стороны по этому поводу", - заявили в МВД.

Ранее в Конгрессе США 56 членов парламента выразили беспокойство по поводу сообщений об "отрицании Холокоста" в Польше и Украине, а также почитанием в Украине "нацистских коллаборационистов".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.