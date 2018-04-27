В Японии создали робота-трансформера

Инженеры из Японии построили робота J-deite RIDE, который может превратиться в двухместный автомобиль за одну минуту. Об этом говорится в сюжете ТСН от пятницы, 27 апреля.

В высоту робот достигает почти 4 метра, может двигаться на двух ногах. Через час он преодолевает всего 100 метров. Зато после того, как робот превращается в авто, разогнаться может до 60 километров в час.

Управлять J-deite RIDE можно с помощью пульта, а также из кабины, где помещается двое пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре специалисты запрограммировали роботов на сборку стульев из Ikea.

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Источник: korrespondent.net