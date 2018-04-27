На Волыни при пожаре погибли три человека

В Волынской области в результате пожара погибли три человека. Информация о пожаре в городе Рожище поступила спасателям в 00.27 пятницы, 27 апреля, сообщили в ГСЧС.

Одноэтажный частный дом загорелся на улице Кулиша, 42. Пожар ликвидировали в 4.30, его причины устанавливаются.

С огнем боролись 10 спасателей с помощью трех единиц спецтехники.

Ранее в Одессе во время пожара погиб ребенок.

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Источник: korrespondent.net