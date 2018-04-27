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27. 04. 2018

Лидер протестов в Армении согласился на переговоры с властью

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил о готовности приступить к переговорам с временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Кареном Карапетяном из правящей Республиканской партии.

Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 27 апреля.

"Первый этап переговоров с Карапетяном провалился. Выражаем готовность продолжить переговоры, но только по нашей повестке (уход представителей действующей власти из политики, назначение премьером Пашиняна – ред.)" – сказал Пашинян на митинге оппозиции на площади Республики в центре Еревана.

Он добавил, что приглашает Карапетяна сегодня в полдень на переговоры в гостиницу Marriott.

"Встреча должна проходить в присутствии журналистов", – подчеркнул Пашинян.

Напомим, в Ереване возобновились акции протеста против действующей власти. Армянская оппозиция требует от правящей Республиканской партии "безоговорочной капитуляции".

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Источник: korrespondent.net

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