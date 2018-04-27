Лучшие украинские студенты изучают архитектуру в Дубае

Изучение архитектуры Дубая стало наградой за победу в конкурсе, который благотворительный Фонд Бориса Колесникова проводил для студентов архитектурно-строительных специальностей Украины.

Во время экскурсии по городу студенты ознакомились с уникальной архитектурой Дубая. Их сопровождал член международной сети Guiding Architects Доминик Вандерс, который ответил на вопросы ребят и рассказал об особенностях строительства в Дубаях. Украинские студенты посетили презентационный центр государственной компании Nakheel, известной искусственными Островами Пальм, жилыми комплексами и торговыми центрами, а также крупнейшую инвестиционную компанию Эмиратов Emaar Properties. После лекций специалистов и городских мастер-классов студенты продолжили занятия на острове Пальма Джумейра.

Ребята были под огромным впечатлением от посещения районов и зданий Дубая, признанных шедеврами мировой архитектуры: Business Bay, O-14 Tower, Downtown Dubai, Design District, The Tower, Dubai Creek Harbour & Calatrava’s, Международного финансового центра DIFC и других. Молодые архитекторы поднялись на обзорную площадку Бурдж Халифа, высочайшее в мире здание, символ бизнес-центра города.

Вместе со студентами Дубай посетил Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. Он присоединился к победителям проекта в Институте дизайна и инноваций DIDI, где будущих архитекторов ожидали презентации, лекции и воркшоп. «Мой Фонд формирует будущую элиту нации. Элита – это не только политические лидеры. К сожалению, в нашей стране нет институтов политических лидеров. К примеру, выборы – это большая бочка с дегтем, если не сказать грубее, из которой друг друга все поливают. Нет идей, а бизнес – это идеи. Работы архитекторов на конкурсе – это фонтан идей. Когда в украинской политике будут идейные войны на тему, как сделать нашу страну самой успешной, тогда и политика будет успешной. Как раз победители наших образовательных конкурсов и сделают ее успешной», – отметил Борис Колесников.

Студенты старались запомнить все, что увидели и узнали. По их словам, теория и знакомство с местной архитектурой в турпоездках не сравнятся с тем, что они увидели за три дня в Дубае. «Я будто впервые увидел мир, свою профессию, свое место в ней. Невероятный стиль, амбициозный, стремительный. Не верится, что чудеса Дубая придуманы и построены людьми, из тех же материалов и с помощью тех же технологий, которые теоретически доступны и нам. Такими должны быть дизайн и архитектура. Не унылые строительные коробки, а искусство. Фонд Бориса Колесникова подготовил для нас уникальную программу, мы учились у лучших современных специалистов. Надеюсь, у меня будет шанс применить эти знания в будущей работе», — рассказал один из победителей конкурса, студент Одесской государственной академии строительства и архитектуры Дмитрий Бахтин.

Напомним, в текущем учебном году Фонд Бориса Колесникова проводит семь образовательных проектов для студентов технических специальностей: «Агро», «Пищевые технологии», «Авиатор», «Морское дело», «Железнодорожник» и «Программист». Участники «Программиста» до 1 мая могут регистрироваться на сайте Фонда, а победителей ждет поездка в Японию.

Источник: korrespondent.net