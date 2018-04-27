В одном из населенных пунктов Одесской области Служба безопасности Украины задержала сепаратиста так называемой ЛНР. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что к незаконным вооруженным формированиям мужчина присоединился в 2015 году. Он привлекался к дежурству с оружием на позициях сепаратистов и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Спустя пару месяцев он вернулся в Одесскую область, "разочаровавшись" в идеях так называемого "русского мира".

Известно также, что мужчина принимал участие в провокации в Одессе, которая привела к трагическим событиям 2 мая 2014 года.

Злоумышленника задержали в его собственном доме.

"Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность", - сообщили в СБУ.

Cмотрите фотогалерею: СБУ заявила о задержании сепаратиста под Одессой

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали сепаратиста так называемой ЛНР на линии разграничения.

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Источник: korrespondent.net