Бывшего главу ГСЧС не пустили на работу

Восстановленного решением суда в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского не пропустили на работу в кабинет в здании по улице Гончара в центре Киева, где находится центральный аппарат ведомства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 27 апреля.

"Утром Сергей Бочковский в сопровождении адвоката Игоря Федоренко прибыл в данное здание, чтобы приступить к выполнению своих служебных обязанностей, однако на проходной его отказались пропускать внутрь здания сотрудники охраны", – говорится в сообщении.

По информации агентства, к ним вышел представитель Аппарата ГСЧС Украины, который пояснил, что Бочковского могут пропустить на работу только после соответствующего решения Кабинета министров, который и снимал его с должности своим распоряжением 25 марта 2015 года.

Напомним, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение с должности главы ГСЧС Сергея Бочковского и постановил восстановить его в качестве руководителя ведомства, начиная от 25 марта 2015 года – дня увольнения.

Также экс-чиновнику должны компенсировать заработную плату, которая не выплачивалась с момента увольнения. Указанное решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

Как известно, 25 марта 2015 года руководитель ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны прямо на заседании Кабмина и вывезены из здания правительства для проведения следственных действий. Их подозревали в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС.

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Источник: korrespondent.net