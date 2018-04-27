Закон о референдуме признан неконституционным - СМИ

Конституционный суд Украины признал неконституционным закон Украины О всеукраинском референдуме от 6 ноября 2012 года. Соответствующее решение КСУ принял 26 апреля, сообщил источник агентства Интерфакс-Украина. По информации собеседник, в ближайшее время данное решение будет официально обнародовано на сайте Конституционного суда.

Как уточнил источник в Конституционном суде изданию Украинская правда, закон признали неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания.

По словам собеседника СМИ, приняв данный закон, Верховная Рада "вышла за пределы своих конституционных полномочий, что не согласуется с принципом верховенства права, в частности, положением о том, что высшую юридическую силу имеет Конституция, а законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основе и должны отвечать ей".

Собеседник издания добавил, что таким образом КСУ "не дал возможности государству узурпировать власть под прикрытием" народного волеизъявления "в обход Конституции".

Информацию и признании закона неконституционным подтвердил и судья КСУ Василий Лемак. "Конституционный суд Украины принял решение, автором которого я был и в отношении которого глубоко убежден в его важности для Украины. Доволен тем, что решение принято единогласно всеми присутствующими судьями и, наверное, еще больше – от того, что Конституционный суд почувствовал себя Судом! Спасибо коллегам-судьям за доверие", – написал он на своей странице в Facebook.

Однако позже этот пост автор удалил.

Отметим, в повестке дня пленарного заседания палаты Конституционного суда Украины 26 апреля было указано продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины о соответствия Конституции закона О всеукраинском референдуме. Рассмотрение проходило в закрытой части заседания КСУ.

Напомним, в феврале этого года новым главой Конституционного суда Украины стал Станислав Шевчук.

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Источник: korrespondent.net