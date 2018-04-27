В Украине перенесли День пограничника

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля. Об этом он заявил в ходе выступления по случаю празднования столетия пограничной службы в Украине в пятницу, 27 апреля.

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"Я принял решение об изменении даты профессионального праздника пограничников. Подписал указ об установлении Дня пограничника 30 апреля в честь столетия нашей пограничной службы", - сообщил глава государства.

По словам Порошенко, этот праздник должен стать созвучным с "реальными историческими событиями именно в Украине".

"А современная Украина является исторической преемницей УНР и Гетманского Государства", - добавил он.

Ранее День пограничника праздновали 28 мая – в этот день в 1918 году была учреждена Пограничная охрана СССР.

Отметим, среди вариантов нового Дня пограничника было несколько дат, в частности и 30 апреля.

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Источник: korrespondent.net